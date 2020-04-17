Село Онгудай, Алтай, , 08:59 — REGNUM В прессе Республики Алтай и в соцсетях появилась закрытая информация об именах и фамилиях первых в регионе пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Это очень-очень огорчает: завтра в числе заболевших COVID-19 может оказаться любой из нас! Вы бы хотели, чтобы Ваше имя было у всех на слуху, выставленное в негативном свете?» — задались вопросом в управлении.

Сотрудники призвали жителей быть великодушнее и терпимее к инфицированным. Отмечается, что по всем признакам у последних было обычное ОРВИ, однако медики Онгудайской больницы всё же взяли анализы на коронавирус. Таким образом, оба пациента были выявлены активно.

Муж с женой были изолированы, в настоящее время устанавливается круг контактировавших с ними людей. Все они также обследуются.

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