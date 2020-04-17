Кемерово, , 08:59 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодняшнее утро, 17 апреля, официально зарегистрированы 27 пациентов с коронавирусом, из них шесть человек уже выздоровели и выписаны, 20 человек продолжают лечиться, один скончался. Такие данные предоставил оперативный штаб.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 1331 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что у скончавшегося 15 апреля в реанимации больницы Белово пациента с пневмонией результаты второго теста на коронавирус оказались положительными.

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