Аккра, , 09:00 — REGNUM В Гане запустили мобильное приложение, которое призвано помочь властям выявлять новые случаи заражения коронавирусом, а также лиц, контактировавших с зараженными. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление правительства.

В соответствии с заявлением, приложение станет переломным моментом в борьбе с пандемией, в нем также отмечается, что благодаря приложению было выявлено 100 лиц, у которых может быть заражение коронавирусом.

Приложение будет отслеживать передвижения пользователей через GPS, позволяя властям выявлять лиц, которые могли вступить в контакт с заразившимися. Оно также будет использоваться для отслеживания соблюдения режима самоизоляции, хотя неясно, каковы будут последствия для тех, кто не соблюдает требования.

Приложение будет доступно на шести местных языках. В министерстве связи подчеркнули, что данные пользователей в приложении зашифрованы, чтобы гарантировать их конфиденциальность.

На данный момент в Гане выявили 636 случаев заражения коронавирусом, восемь из которых с летальным исходом. В стране было в общей сложности проведено 37 000 тестов.

Между тем, Международный валютный предоставил Гане примерно в 1 млрд долларов США, чтобы минимизировать экономические последствия пандемии.

В ряде частей Ганы, в том числе в столице страны, Аккре, введен строгий карантин, а сухопутные границы страны остаются закрытыми на неопределенный срок.