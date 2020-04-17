Пермь, , 09:00 — REGNUM В Россию вернулась группа пермских туристов, которые ранее просили оказать содействие в вылете на Родину, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Самолет из Бангкока приземлился в Казани. Более 20 пермяков отправлены на карантин. Две недели туристы проведут в казанском санатории «Ливадия».

Напомним, ранее пермяки подали сигнал SOS и попросили о помощи врио губернатора Пермского края. Пермяки сообщали о готовящемся эвакуационном рейсе и о том, что попасть на него они смогут только при условии, что краевая власть организует встречу и транспортировку.

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