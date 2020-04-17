Ростов-на-Дону, , 09:12 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская самоустранилась от подготовки муниципальных больниц к приёму пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

По итогам проведённой проверки выяснилось, что глава ведомства переложила ответственность за создание дополнительных коек и подготовку больниц к увеличению числа пациентов с коронавирусом на муниципалитеты.

«Фактически [глава донского минздрава] самоустранилась от контроля и обеспечения надлежащей их работы. Перед губернатором поставлен вопрос о необходимости обеспечить надлежащее своевременное реагирование на возникающие проблемы и обеспечение строгого спроса с подчинённых за допускаемые нарушения и предоставление недостоверных сведений, скрывающих волокиту и бездействие», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что инспекция выявила проблемы с подготовкой больниц к приёму пациентов с коронавирусом. В Шахтах и Новочеркасске не было обеспечено необходимое количество коек и ряд других нарушений. В Волгодонске нарушения найдены в горбольнице, уже принявшей одного инфицированного.

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