Москва, , 08:51 — REGNUM Роспотребнадзор провел консультации со специалистами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана по вопросам борьбы с распространением коронавируса. Об этом 17 апреля сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что российские эксперты ознакомили коллег с порядком организации тестирования, механизмом отслеживания контактных лиц, использованием новейших электронных программ мониторинга эпидемиологической ситуации в стране.

В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие около 40 сотрудников органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и вирусологических лабораторий вышеперечисленных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 апреля, всего в России подтверждено 27 938 случаев заражения коронавирусом, 3448 из которых — за сутки 15 апреля.

Чтобы приблизить окончание карантинных мероприятий, специалисты Роспотребнадзора советуют оставаться дома, поддерживать чистоту с использованием дезинфицирующих средств, общаться с родственниками посредством современных способов связи, при необходимости выхода из дома использовать маску и соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5−2 метра.

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