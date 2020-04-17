Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе назвал православных верующих решающим фактором, который определит дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в стране. Об этом он 16 апреля рассказал на телеканале «Пирвели».

"Без преувеличений скажу, что сценарий развития эпидемии в Грузии в руках прихожан», — сказал Церцвадзе. Он подчеркнул, что ранее подобных заявлений еще не делал.

Также руководитель центра отметил, что необходимо сгладить пик роста заражений коронавирусом, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии идет дискуссия в отношении празднования Пасхи. Грузинская православная церковь (ГПЦ) намерена проводить пасхальные службы в большинстве церквей с участием прихожан. Власти разрешили не закрывать храмы для посетителей, но призывают всех оставаться на Пасху дома. Представители оппозиции за это критикуют правительство и заявляют, что оно пошло на уступки ГПЦ, рискуя здоровьем граждан страны.

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