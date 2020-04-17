Москва, , 08:51 — REGNUM Власти Москвы запустили новый онлайн-проект «Игры и занятия для дошкольников». Он разработан для воспитателей детских садов и родителей, сообщается на портале градоначальника.

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На портале размещено более 200 мастер-классов по организации настольных, подвижных и театрализованных игр с дошкольниками.

Также на интернет-ресурсе представлены ссылки тематические сборники электронных образовательных материалов и познавательных видеороликов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запустили новый образовательный проект «Классный руководитель онлайн».

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