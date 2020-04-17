Москва, 17 апреля 2020, 08:51 — REGNUM Власти Москвы запустили новый онлайн-проект «Игры и занятия для дошкольников». Он разработан для воспитателей детских садов и родителей, сообщается на портале градоначальника.
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На портале размещено более 200 мастер-классов по организации настольных, подвижных и театрализованных игр с дошкольниками.
Также на интернет-ресурсе представлены ссылки тематические сборники электронных образовательных материалов и познавательных видеороликов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запустили новый образовательный проект «Классный руководитель онлайн».
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