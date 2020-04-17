Москва, , 08:53 — REGNUM Значительное превышение температуры над климатической нормой ожидается в ближайшие дни в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае. Об этом сообщил 17 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура будет такой же, как в Москве, что весьма необычно. Такая погода ожидается в ближайшие пять дней.

«Там аномалии достигают 12−16 градусов со знаком плюс», — сообщил Вильфанд ТАСС.

Аномальное тепло обеспечено перемещением тёплых воздушных масс по восточной периферии циклона, пояснил специалист.

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