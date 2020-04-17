Москва, , 08:52 — REGNUM Российский режиссер Александр Радов скончался 16 апреля в возрасте 79 лет от осложнений после заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Академии российского телевидения на своей официальной странице в соцсети Facebook.

В публикации академии сообщается, что Радова госпитализировали неделю назад в Филатовскую больницу в Москве с пневмонией, но он «не смог победить болезнь».

«С горечью сообщаем, что сегодня днем Александр Георгиевич скончался в 15-й Филатовской больнице. Ему было 79 лет», — сообщается в некрологе.

Друг семьи Радовых режиссер Наталья Гугуева у себя на странице в Facebook сообщила, что саму коронавирусную инфекцию удалось победить, но осложнения хронических заболеваний привели к печальному исходу.

Напомним, Радов родился в Ленинграде в 1940 году. В разные годы он работал в журнале «Огонек», в газете «Комсомольская правда» и в «Литературной газете».

Также он работал на телевидении. В советское время вел цикл передач «Суть дела». В 90-е годы работал политическим обозревателем в «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» (ВГТРК).

Режиссер был автором, ведущим и продюсером нескольких телевизионных циклов передач. Руководил компаниями «Всемирное русское телевидение», «Жизнь» и «Фишка-фильм».