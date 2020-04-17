Пятигорск, Ставропольский край, , 09:00 — REGNUM Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорске из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил на своей странице в Instagram глава Ставрополья Владимир Владимиров. Ограничительные меры начали действовать с 17 апреля.

«В Пятигорске очень непростая эпидобстановка по коронавирусу — опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города», — написал губернатор.

Владимиров не уточнил, сколько случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Пятигорске, но отметил, что на город приходится около 20% из всех случаев в крае.

По словам губернатора, будет пересмотрен и ужесточен перечень работающих в Пятигорске предприятий. Продолжат функционировать объекты, торгующие продуктами, аптеки, зоомагазины, предприятия ЖКХ и те, которые поддерживают жизнеобеспеченность города.

Въезд в город в течение ближайших двух дней будет ограничен. Кроме того, учреждения здравоохранения в курортном городе будут переориентированы на работу в условиях карантина, а службы МЧС, МВД и Росгвардии будут патрулировать улицы в ночное время.