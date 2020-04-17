Петропавловск-Камчатский, , 08:46 — REGNUM Оперативный штаб подсчитал количество граждан России, вернувшихся из-за границы на Камчатку после введения в стране карантинного режима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным оперативного штаба, всего на Камчатку с 24 марта по 6 апреля вернулись из-за границы 1475 человек. Всем им было предложено провести две недели дома в режиме самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи жителей Приморья вернулись из-за границы во время пандемии коронавируса.