Казань, , 09:44 — REGNUM В международном аэропорту «Казань» поздно ночью 16 апреля приземлился самолет с российскими туристами, вернувшимися из Таиланда. На борту находилось 179 пассажиров, 111 из них жители Татарии, остальные отправятся в Башкирию, рассказала руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова.

Прямо в самолете сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора проверили туристов при помощи переносного тепловизора. Из аэропорта людей отправят в санаторный комплекс «Ливадия», который подготовили специально для размещения граждан, прибывших из-за границы. Ближайшие две недели туристы проведут там в карантинном режиме.

Со слов Лилии Галимовой, для проживающих в санатории организовано трехразовое питание. Кроме этого, они будут под постоянным медицинским контролем, в течение дня два раза им измерят температуру.

Пассажирам выдали памятки о распорядке дня и инструкцию по оформлению дистанционного больничного листа. Также туристы смогут оформить заказы на покупку средств гигиены и других товаров за свой счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в аэропорт Казани должен прилететь борт из Таиланда. Прилетевших разместят в санатории «Ливадия», где развернуты 200 коек.

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