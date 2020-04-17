Атырау, Казахстан, , 08:33 — REGNUM Пять лет лишения свободы получила бывший главный бухгалтер средней школы №22 Жылыойского района Атырауской области Казахстана за хищение 24 млн тенге ($56 тыс.), сообщили в пресс-службе комитета финансового мониторинга министерства финансов республики.

Районный суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном п. 2, ч. 4, ст. 189 УК Казахстана («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»). Бывший бухгалтер пожизненно лишилась права занимать должности в государственных учреждениях.

Напомним, 9 апреля в антикоррупционной службе Казахстана сообщили, что директора одной из школ Нур-Султана подозреваются получении взяток на общую сумму 623 тыс. тенге ($1,5 тыс.).