Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Известный в США ведущий и журналист Алекс Требек случайно возобновил давний спор фанатов игры The Last of Us, когда произнёс в эфире слово «зомби». Об этом 17 апреля сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что поклонники игры в соцсети Twitter вновь разделились на два лагеря, споря о том, можно ли называть зомби людей, поражённых грибковой инфекцией (кордицепсом). Одни геймеры указывают, что неважно, какая причина превратила людей в зомби, вирус или грибок. Другие обращают внимание, что люди, заражённые кордицепсом — живые и поэтому не являются зомби, т. е. «нежитью» (undead).

2 апреля 2020 года компания Sony объявила о своём решении отложить релиз The Last of Us Part II на необпределённый срок. 15 апреля 2020-го в сети появился слух, что продолжение популярной постапокалиптической игры может выйти в продажу 26 июня 2020 года.

