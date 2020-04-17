Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Власти Грузии могут ввести полный карантин в стране, если ее жители не будут соблюдать те нормы, которые введены в связи с распространением карантина. С данным предупреждением 16 апреля во время брифинга выступил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Он подчеркнул, что точное выполнение предписаний правительства требуется от всех категорий граждан. Если этого не будет, то в Грузии ухудшится эпидемиологическая ситуация, из-за чего правительство будет вынуждено ужесточать ограничения.

«Мы тогда будем вынуждены в ближайшее время объявить в стране полный карантин», — сказал Чиковани.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 апреля в Грузии водится запрет на передвижение легковых автомобилей. Кроме того, с этого дня все обязаны носить защитные маски в общественных местах, которые расположены в закрытых помещениях.

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