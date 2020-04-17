Киншаса, , 08:28 — REGNUM Медицинские работники в Демократической Республике Конго рассматривают вопрос о расширении карантинной зоны на большее количество районов столицы страны, Киншасы. Об этом передает ВВС Africa.

До сих пор Ла-Гомбе — престижный деловой и жилой район — является единственной частью Киншасы, где движение было ограничено, а текущие меры по ограничению передвижений в районе должны быть закончены в понедельник, 20 апреля.

По крайней мере у двух человек выявили заражение коронавирусом на контрольно-пропускных пунктах у входа в район. Кроме того, 300 человек были идентифицированы как находящиеся в контакте с заболевшими COVID-19.

На своей последней встрече члены правительственной группы реагирования на коронавирус предложили расширить карантинную зону до районов, окружающих Ла-Гомбе. Это предложение сейчас должно быть одобрено политиками. Расширение зоны будет производиться до районов с преимущественно низким уровнем дохода, и существуют опасения, что более бедные жители Киншасы пострадают от ограничений больше всего.

В одном из крупнейших городов Африки, Киншасе, выявлено 95% подтвержденных случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных в стране.