Анкара, , 08:23 — REGNUM Власти Турции изолировали 262 сограждан, ранее эвакуированных из столицы Великобритании, города Лондон. Об этом 17 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, прибывшие в аэропорт Анкары были доставлены в провинцию Чанкири в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Здесь они были размещены в студенческих общежитиях.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. На сегодняшний день число выявленных случаев заражения превысило 2 млн 158 тыс.

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