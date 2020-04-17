Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 1470, сообщили 17 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заразившихся выявили в Алма-Ате — 461, в Нру-Султане — 328 и Кызыл-Ординской области — 143. Выздоровели 277 человек, скончались — 17. Число медицинских работников, заболевших COVID-19, достигло 370.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в доме престарелых «Шарапат» в Нур-Султане выявили семь случаев заражения коронавирусом среди сотрудников. Всего на объекте выявлено 18 случаев заражения.

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