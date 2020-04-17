Амстердам, , 08:12 — REGNUM В своей ежедневной сводке 16 апреля Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил о 181 новом смертельном случаяе в результате заражения коронавирусом. Данный показатель выше, чем накануне (189), но ниже, чем в прошлый четверг (148). Число новых госпитализаций 16 апреля составило 182.

Накануне уже отмечался заметный рост числа объявленных RIVM. Это было вызвано тем, что данные о смертях и госпитализациях за пятницу, субботу, воскресенье и понедельник были обработаны только во вторник. Пока неясно, сказалась ли задержка в регистрации на данных за четверг.

Число новых госпитализаций за 16 апреля (182) оказалось значительно ниже, чем в прошлый четверг (237), и несколько ниже, чем накануне (188). Таким образом, начавшееся в начале апреля снижение числа новых госпитализаций продолжается.

Общее число выявленных заражений в стране на 16 апреля составляет 29 214 случаев, что на 1061 больше, чем накануне. Однако действительное число случаев заражения выше, поскольку не все пациенты проверяются на заражение.

Согласно оценкам RIVM, в одной трети домов для престарелых имеется по крайней мере один пациент, заражённый COVID-19. 16 апреля RIVM совместно с Центральным статистическим бюро обнародовало данные, из которых следует, что смертность в т.н. институционных хозяйствах почти удвоилась по сравнению с первыми десятью неделями этого года. К институционным хозяйствам относятся дома престарелых, а также тюрьмы и центры приёма беженцев.