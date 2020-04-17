Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Известная платфома Nexus Mods, предоставляющая инструменты для моддеров (люди, выпускающие моды (модификации к играм)), объединилась с сервисом GOG, компанией Bethesda и студией Warhorse с целью проведения конкурса модов. Об этом 17 апреля сообщил портал DSOGaming.

Конкурс получил название Stay Home-Make Mods. Таким образом организаторы хотят помочь создателям модификаций справиться с проблемами социального дистанцирования и самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

Nexus Mods напомнила, что конкурс стартовал ещё 4 апреля 2020 года (он закончится 6 мая 2020-го), и что его первая неделя уже прошла. Во вторую неделю (которая закончится 19 апреля) компания приготовила следующие призы: 1 игра стоимостью до $62,5 на вкус геймеров, 3 копии Kingdom Come Deliverance Royal Edition (Steam) и 3 меча Fechtbuch из этой игры.

https://twitter.com/NexusSites/status/1250725830218657792

Сервис Nexus Mods был запущен в сентябре 2007 года. По состоянию на февраль 2019 года база его подписчиков насчитывала 16,4 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты Animal Crossing теперь могут добавить в игру известные картины