Самара, , 08:10 — REGNUM Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, режим самоизоляции и ограничительные меры продлевают из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Отмечается, что по 30 апреля будет приостановлена работа туристических баз и баз отдыха. Исключение составляет размещение командированных граждан.

Соответствующие изменения будут внесены в постановление областного губернатора о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Кроме этого, управляющие компании многоквартирных домов обяжут каждый день проводить дезинфекцию и подтверждать выполнения этих работ соответствующим актом. Данный акт должен быть подписан собственниками помещений. Работодатели также будут обязаны проводить дезинфекцию помещений.

Сообщается, что до 30 апреля продлится дистанционное обучение школьников и запрет на посещение парков и лесопарков.

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