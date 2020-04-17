Самара, 17 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, режим самоизоляции и ограничительные меры продлевают из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Отмечается, что по 30 апреля будет приостановлена работа туристических баз и баз отдыха. Исключение составляет размещение командированных граждан.
Соответствующие изменения будут внесены в постановление областного губернатора о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Кроме этого, управляющие компании многоквартирных домов обяжут каждый день проводить дезинфекцию и подтверждать выполнения этих работ соответствующим актом. Данный акт должен быть подписан собственниками помещений. Работодатели также будут обязаны проводить дезинфекцию помещений.
Сообщается, что до 30 апреля продлится дистанционное обучение школьников и запрет на посещение парков и лесопарков.
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