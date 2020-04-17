Амстердам, , 08:01 — REGNUM Выступая во время дебатов в нижней палате парламента Нидерландов по поводу коронакризиса, премьер-министр Марк Рютте заявил, что медицинские маски не являются альтернативой для «общества полутора метров».

Парламентские фракций предложили властям страны последовать примеру соседних государств и обратиться к населению с рекомендацией носить маски в общественных местах. Рютте заявил, что такая мера может сыграть свою роль при смягчении карантинных мер, однако призвал не абсолютизировать значение масок.

Рютте также предупредил о завышенных ожиданиях, связанных с возможным смягчением карантинных мер. Последние данные показывают снижение числа коронапациентов, находящихся в реанимации. Однако, по словам Рютте, его ещё «не радуют» количественные данные о распространении коронавируса. Рютте заявил, что не испытывает оптимизма в отношении возможной обстановки после 28 апреля, когда завершается срок действия карантинных мер. Он напомнил, что смертность от коронавируса по-прежнему остаётся высокой.

Вместе с тем он подтвердил, что правительство работает над стратегией выхода из карантинных мер. 21 апреля правительство должно принять решение о возможном продлении карантинных мер.

Использование медицинских масок населением рассматривается как одна из возможных мер, могущих обеспечить смягчение карантинных мер. Однако правительство опасается, что маски могут вызвать чувство ложной безопасности. Приоритет в борьбе с распространением вируса по-прежнему отдаётся таким мерам, как соблюдение расстояния в 1,5 метра, тщательное мытье рук и домашний карантин в случае появления симптомов коронавируса.