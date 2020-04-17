Челябинск, , 08:00 — REGNUM Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла нужно на постоянной основе оказывать заботу и внимание. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

«Система поддержки ветеранов войны и тружеников тыла в регионе работает на постоянной основе, в период коронавируса — с особой тщательностью», — заверил глава области.

Он отметил, что День Победы каждая семья отметит 9 мая. Что касается массовых мероприятий, то их перенесут. Причиной стала ситуация вокруг коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, парад в Москве 9 мая перенесён. Об этом заявил 16 апреля президент Владимир Путин.