Эрбиль, Ирак, , 08:02 — REGNUM Министерство внутренних дел Иракского Курдистана приняло решение о продлении комендантского часа в связи с угрозой распространения коронавируса еще на одну неделю, об этом 17 апреля сообщает Kurdistan.ru.

Таким образом, запретительные меры продлятся до 23 апреля. До этого времени передвижение между городами и провинции будет запрещено, за исключением транспортных средств сил безопасности и медицины.

Жители курдской автономии не имеют право покидать дома за исключением случаев крайней необходимости.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор она распространилась на всю планету, многие государства приняли решения о введении карантинных мер.

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