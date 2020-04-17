Нью-Дели, , 07:54 — REGNUM Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Индии достигло 13 387, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Отмечается, что за прошедшие сутки было подтверждено еще 628 случаев заболевания COVID-19.

«К 8 утра (время местное) в стране зафиксировано 437 смерти от болезней, вызванных новым коронавирусом», — отметили в ведомстве.

Также с начала пандемии от коронавирусной инфекции в Индии вылечились 1749 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индии продлили до 3 мая общенациональный карантин в стране в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

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