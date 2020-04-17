Чебоксары, , 07:47 — REGNUM В Чувашии из обсерватора, созданного на базе санатория «Лесная сказка», выписаны 27 человек. Они входили в группу контактных лиц, инфицирование коронавирусом у них не выявлено, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве здравоохранения.

Все они находились под медицинским наблюдением, поскольку ранее контактировали с заражёнными коронавирусом. В обсерваторе они находились 14 дней, у них трижды брали анализы, все результаты — отрицательные.

«16 апреля 27 человек отправились домой. Сейчас в обсерваторе остаются ещё 32 человека», — говорят в минздраве.

Оставшихся контактных лиц планируют выписать 19 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля в Чувашии общее число заражённых достигло 126 человек, из них двое — выздоровели, один пациент скончался.

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Ранее в минздраве Чувашии отмечали, что для оказания помощи пациентам с коронавирусом определено 458 коек в пяти медицинских учреждениях, с 20 апреля их число будет увеличено до 609. 70% коек оснащены кислородной поддержкой, из которых 30% будут обеспечены аппаратами ИВЛ и неинвазивной вентиляции легких.

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