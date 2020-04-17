Эрбиль, Ирак, , 08:00 — REGNUM Правозащитники Иракского Курдистана выступили с инициативой передать заключенных из других регионов Ирака в тюрьмы, подконтрольные центральному правительству страны, об этом 17 апреля сообщает BasNews.

Представитель независимой комиссии по правам человека в курдской автономии Мохаммед Гомашини в комментарии изданию отметил, что в тюрьмах Иракского Курдистана содержатся порядка 1 тыс. 700 заключенных из других провинций.

«Такое количество заключенных ведет к перегрузке тюрем, а также к высоким расходам и риску распространения коронавирусной инфекции», — отметил Гомашини.

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