Белово, Кемеровская область, , 07:43 — REGNUM У скончавшегося 15 апреля в реанимации городской больницы Белово пациента с пневмонией результаты второго теста на коронавирус оказались положительными, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции. Уже определён контактный круг лиц, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции. Тестирования первому кругу лиц проведут сегодня, 17 апреля, второму кругу лиц — завтра, 18 апреля. Городскую больницу Белово, Краснобродскую горбольницу, Мысковскую горбольницу перевели на особый режим работы и закрыли на двухнедельный карантин. Медперсонал продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах.

На карантин закрыт и храм пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшегося пациента.