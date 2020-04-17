Богота, , 07:28 — REGNUM Стадионы, концертные площадки и бары Колумбии не будут открыты еще полтора года из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил колумбийский президент Иван Дуке 16 апреля в ходе своего выступления, которое транслировалось в соцсети Twitter.

Дуке отметил, что Колумбия не собирается возвращаться к общественной жизни после 27 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Иван Дуке заявил, что режим чрезвычайного положения, который был объявлен 17 марта на 30 суток в Колумбии, не буден продлен в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

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