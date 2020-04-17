Сеул, , 07:24 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 неустановленным путем зафиксированы в Южной Корее в последнее время, заявил глава южнокорейского правительства Чон Се Гюн в ходе своего выступления в Сеуле.

Он добавил, что в таких случаях разносчиками инфекции могут стать люди, у которых заболевание COVID-19 протекает бессимптомно. В связи с этим в Южной Корее пока не будут снимать режим самоизоляции.

«Не исключен новый всплеск случаев заражения», — добавил Чон Се Гюн.

В ходе выступления он также призвал органы власти продолжать свою работу и усиленно выявлять новые случаи распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, к 17 апреля в Южной Корее подтвердили 10 635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за все время пандемии. Также от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в стране скончались 230 человек.

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