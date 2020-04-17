Абакан, , 07:19 — REGNUM В Хакасии ещё у 11 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в том числе двое из них — жители Абазы.

Уточняется, что состояние заболевших — удовлетворительное.

Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 38 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе три человека уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в Хакасии было зарегистрировано 27 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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