Абакан, 17 апреля 2020, 07:19 — REGNUM В Хакасии ещё у 11 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в том числе двое из них — жители Абазы.
Уточняется, что состояние заболевших — удовлетворительное.
Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 38 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе три человека уже выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в Хакасии было зарегистрировано 27 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
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