Новосибирск, , 07:14 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог. Дело было возбуждено в отношении директора коммерческой организации. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что 32-летний директор подрядной организации решил присвоить деньги, выделенные на выполнение муниципального контракта. Он предоставил чиновникам администрации Новосибирского района недостоверные сведения по реально выполненным объёмам и видам дорожных работ.

Ущерб составил почти 2 млн рублей.

В настоящее время подрядчику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.