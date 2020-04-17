Москва, , 07:12 — REGNUM Объём розничных продаж спортивного инвентаря в России с 1 марта по 5 апреля 2020 года вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании «Такском».

Специалисты компании проанализировали фискальные данные и выяснили, что средний чек на покупку спорттоваров составил 4,4 тыс. рублей за указанный период, увеличившись на 4%.

Больше жителей России интересовала эластичная фитнес-лента (эспандер) — покупать этот её стали на 45% чаще. Также на 44% увеличились продажи гирь, на 23% — спортивных утяжелителей.

Всего в рамках исследования было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Рост продаж специалисты связывают с введением в России режима самоизоляции.

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