Владивосток, , 07:12 — REGNUM В Приморье освобождён от своей должности зампред правительства — министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Губернатор Приморья опроверг слова своего заместителя о посещении дач

Соответствующий приказ подписал губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 17 апреля.

«С 2019 года Сергей Максимчук курировал в правительстве Приморья вопросы цифрового развития, включая внедрение системы «Умный город», реализацию национального проекта «Цифровая экономика», а также молодежную политику», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Приморья Сергей Максимчук, отвечая на вопрос граждан, как ездить на дачи в условиях режима самоизоляции, сказал, что ездить можно только в «один конец», чтобы остаться на даче до конца карантина. Губернатору Приморья Олегу Кожемяко пришлось опровергать слова своего подчинённого.