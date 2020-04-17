Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Геймеры, играющие в симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons, смогут добавлять в игру картины известных художников из Музея Гетти, расположенного в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Об этом 17 апреля сообщил портал Engadget.

Таким образом, они смогут выставлять в своих виртуальных домах известные полотна, например, «Ирисы» Ван Гога или «Весну» Эдуарда Моне. Для этого им необходимо использовать специальный инструмент поиска или найти QR-код картины на сайте музея. После того, как игроки отсканируют его, их персонажи смогут получить произведения искусства в игре с помощью NookPhone.

Релиз Animal Crossing: New Horizons состоялся 20 марта 2020 года на платформе Nintendo Switch. Реализацией проекта занималось подраздление компании Nintendo EPD (Nintendo Entertainment Planning & Development).

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