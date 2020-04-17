Москва, , 06:59 — REGNUM Окончание карантинных мероприятий позволят приблизить пять шагов, сообщили 17 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства посоветовали оставаться дома, поддерживать чистоту с использованием дезинфицирующих средств, общаться с родственниками посредством современных способов связи, при необходимости выхода из дома использовать маску и соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5−2 метра.

«В России удается сдерживать натиск инфекции благодаря системно принимаемым мерам. Государством сделано все необходимое, но теперь очень много зависит от каждого из нас», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Добавим, по данным на 16 апреля, всего в России подтверждено 27 938 случаев заражения коронавирусом, 3448 из которых — за последние сутки.

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