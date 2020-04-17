Владивосток, , 07:01 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки было потушено 10 природных пожаров на общей площади 216 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, в большинстве случаев пожары возникали по вине нарушителей противопожарного режима.

«Пожары ликвидированы в Ханкайском, Чугуевском муниципальных округах, Яковлевском, Шкотовском, Партизанском, Красноармейском, Пожарском районах и в Уссурийске. В их тушении были задействованы более 85 человек и 18 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье задержаны шесть человек, нарушавших противопожарный режим.