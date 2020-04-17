Москва, , 06:57 — REGNUM Жителям России не следует носить медицинскую маску на улице. Об этом говорится в рекомендациях МЧС РФ.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно», — говорится в заявлении.

Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости. А вот в местах скопления людей, в общественном транспорте и магазинах — напротив, жителям необходимо надевать средства защиты.

Кроме того, в МЧС РФ порекомендовали жителям страны вести здоровый образ жизни и перестроить свой рацион питания, добавив в него белковую пищу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля аналитик компании «Крибрум» Кристина Семеновых отметила, что жителей России сейчас больше беспокоит дефицит медицинских масок и лекарств в аптеках, нежели продуктов питания. Таким образом эксперт прокомментировала возможное введение продуктовых карточек.

Читайте ранее в этом сюжете: Больше беспокоит не дефицит продуктов питания, а масок — эксперт