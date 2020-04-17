Бергамо, Италия, , 06:53 — REGNUM Дезинфекция в домах престарелых в двух городах итальянской области Ломбардия — Бергамо и Горле — проведена российскими военными специалистами совместно с итальянскими коллегами, 17 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Всего с начала миссии российских военных в Италии были проведены работы по дезинфекции домов в 64 населенных пунктах Ломбардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля специалисты из РФ провели дезинфекционные работы в пансионатах Предоре, Стеццано и пригорода Бергамо.

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