Ханты-Мансийск, , 06:45 — REGNUM Жительница Сургута (Югра) в разгар пандемии коронавирусной инфекции родила ребёнка во Вьетнаме. Сейчас она не может выехать в Россию из-за незарегистрированного новорождённого. В сложной ситуации находятся во Вьетнаме и другие граждане России, сообщает Ura.ru.

Сургутянка Лилия М. сообщила изданию, что специально приехала осенью 2019 года во Вьетнам, чтобы родить в этой стране. Ребёнок появился на свет 1 апреля, но домой мать и дитя попасть не могут.

«Теперь не можем оформить гражданство и загранпаспорт — посольство нас не принимает. А когда примет — ответа нет», — заявила Лилия.

Из-за отсутствия финансов сургутянка не страдает, но у неё другая проблема: скончался её отец и она до июля 2020 должна вступить в наследство.

Один из туристов, застрявших во Вьетнаме сообщил изданию, что в этой стране сейчас находится 32 уральца — из Тюмени, Югры, Ямала и Свердловской области. У многих заканчиваются деньги на еду. Спасает лишь понимающее отношение вьетнамцев. Есть счастливчики, оформившие материальную помощь от правительства России, однако респонденты издания оказались не из их числа.