Ирвайн, США, , 06:44 — REGNUM Разработчик игры Hearthstone Дин Айала сообщил, что новое обновление к дополению Ashes of Outland изменит игровой баланс. Об этом он написал 17 апреля на своей странице в Twitter.

Айала сказал, что второе исправления баланса изменит количество карт, внесёт изменения в заклинание Libram of Justice, а также исправит нерф (ослабление) Миллхауса Манашторма в Hearthstone Battlegrounds. Он отметил, что после выхода этого патча обновления с исправлениями станут выходить реже, «по крайней мере, с точки зрения карточных нерфов в выстроенных игровых режимах».

https://twitter.com/IksarHS/status/1250889820794056704

Ранее создатели Hearthstone выложили в сеть смешной ролик под названием «Скверна против огня». В нём они в юмористическом ключе показали бой между Гаррошем Адским Криком и Иллиданом Яростью Бури.

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