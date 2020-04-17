Якутск, , 06:54 — REGNUM В Якутии осложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции — на 17 апреля зарегистрировано 47 случаев заражения, за сутки выявлено 11 инфицированных, 15 — выписаны из больниц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Якутии Айсен Николаев утром 17 апреля в ходе брифинга рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Новые случаи выявлены в Якутске, Алдане, в Мирнинском и Вилюйском районах. При этом, в Мирнинском районе — первый случай заражения инфекцией.

В Якутске из аэропорта отправили в обсерватор мужчину с подозрением на коронавирус. Ещё трое больных в Мархе, один в Вилюйске.

В Алдане выявили ещё четыре случая коронавируса.

На Чаяндинском месторождении в Ленском районе объявлен карантин — на коронавирусную инфекцию проверят нескольких тысяч человек — потенциальных носителей вируса.

«Ситуация в республике достаточно сложная. Работы нам предстоит много, но я уверен, что мы с этой задачей справимся. Поэтому режим самоизоляции необходимо соблюдать всем, необходимо максимально сократить выходы из дома. Это очень важно с учётом быстрого распространения коронавируса в мире», — обратился к жителям Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока ежедневно отмечается значительный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией.