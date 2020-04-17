Горно-Алтайск, , 06:32 — REGNUM Второй случай заболевания коронавирусной инфекции подтвержден в Республике Алтай, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«В Республике Алтай выявлен второй заболевший коронавирусом, это муж жительницы Онгудая, у которой вирус был обнаружен вчера», — говорится в заявлении.

В настоящее время женщина изолирована в специальном инфекционном боксе в Центре по профилактике и борьбе со СПИД. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Республике Алтай был выявлен первый случай заболевания COVID-19. Ранее регион оставался единственным субъектом РФ, не затронутым коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

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