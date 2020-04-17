Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Создатель известного инди-хита Stardew Valley Эрик Бароне в итоге всё-таки приобрёл себе хороший компьютерный стол. На это 17 апреля обратил внимание журнал PC gamer.

Автор статьи напомнил, что ранее Бароне выкладывал в сеть фотографии своего рабочего места, на которых был запечатлён «один из самых очаровательных компьютерных столов» с просто «ужасной» эргономикой. Именно на этом столе разработчик создавал игру, которая разошлась в мире в количестве более 10 млн копий.

https://twitter.com/simiadei/status/1233999032105754624

Релиз «пиксельного» симулятора фермера с элементами ролевой игры Stardew Valley состоялся 26 февраля 2016 года. В качестве издателя выступила компания Chucklefish Games (Starbound, Wargroove, Witchbrook). В январе 2020 года стало известно, что в мире было продано больше 10 млн копий этой игры, в основном она продавалась через сервис Steam.

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