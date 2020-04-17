Веллингтон, , 06:25 — REGNUM Два случая смерти в результате заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Отмечается, что оба скончавшихся были пожилыми людьми. С начала пандемии в Новой Зеландии от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 11 человек. Также в стране увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 до 1409.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля члены правительства Новой Зеландии сократили свою зарплату на 20%. Соответствующее решение было принято, чтобы уравнять доходы граждан страны, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

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