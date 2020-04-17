Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, 17 апреля 2020, 06:17 — REGNUM На Ямале коронавирус добрался до флагмана производства сжиженного природного газа (СПГ) — посёлка Сабетта. Об этом сообщил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.
Он отметил, что из 17 заразившихся новым коронавирусом жителей Нового Уренгоя в стационаре находятся трое, остальные наблюдаются у врачей амбулаторно.
Напомним, к утру 17 апреля на Ямале подтверждено 95 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, пятеро выписаны из медучреждений по выздоровлении.