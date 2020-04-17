Новосибирск, , 06:13 — REGNUM В Новосибирске погасили Вечный огонь на Монументе Славы. В мэрии сообщили, что чугунную чашу снимут с постамента и отвезут на завод-изготовитель. Там её запаяют, отшлифуют и вернут на место.

Уточняется, что до 20 апреля в процессе реконструкции заменят и существующую газовую горелку на ветроустойчивую диффузионную, произведённую в Екатеринбурге.

Напомним, торжественное открытие Монумента Славы в Новосибирске состоялось 6 ноября 1967 года. Пламя для Вечного огня было взято с завода им. Чкалова — от металлургической печи цеха № 18, которая работала всю войну.

Во время реставрации Монумента Славы в 2019 году Вечный огонь не горел. Его повторно зажгли 7 ноября 2019 года.

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