Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis выйдет на платформах ПК, PlayStation 4, Xbox One, а также на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 16 апреля сообщила официальная страница проекта в Twitter.

https://twitter.com/Crysis/status/1250845234709311488

Таким образом, геймеры вновь смогут пройти одиночную кампанию игры 2007 года. Crysis Remastered получит не только текстуры в HD-разрешении, но и поддержку технологии трассировки лучей, а также другие современных графических технологий.

Что касается Nintendo Switch, оборудованной не таким мощным графическим процессором NVIDIA Tegra X1, то эта консоль получит свою версию ремастера. Разработчики пока не называли точную дату релиза.

Релиз оригинального Crysis состоялся 13 ноября 2007 года. Игра представляет собой научно-фантастический шутер от первого лица, последняя часть серии вышла 19 февраля 2013 года.

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