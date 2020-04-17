Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Три фазы включает в себя план президента США Дональда Трампа по отмене санитарных ограничений в американских штатах, 16 апреля сообщает издание The Washington Post со ссылкой на документ.

Первая фаза состоит таких пунктов, как: соблюдение социальной дистанции в общественных местах, запрет на собрания более 10 человек, а также запрет на посещение домов престарелых и госпиталей. Кроме того, закрытыми остаются бары и ранее приостановившие работу школы. При этом спортивные залы, кинотеатры, столовые и религиозные учреждения могут возобновить прием посетителей.

Вторая фаза предполагает сохранение запрета на выход из дома граждан, входящих в зону риска. В ходе задействования третьей фазы, предполагается, что указанная категория лиц может вернуться к обычной жизни при условии соблюдения социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Дональд Трамп заявил, что в 29 американских штатах вскоре могут быть сняты ограничения, ранее введенные из-за ситуации с коронавирусом.

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